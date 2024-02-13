Госдума рассмотрит приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Госдума в рамках пленарного заседания во вторник, 13 февраля, намеревается рассмотреть приостановку участия Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
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