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Газета.ру

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Трамп не видит угрозы существованию человечества со стороны ИИ

Трамп не видит угрозы существованию человечества со стороны ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность выхода моделей искусственного интеллекта (ИИ) из-под контроля.

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