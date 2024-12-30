Американской власти рекомендован тест на слабоумие

Илон Маск хочет обследовать всех чиновников и депутатов США на когнитивные способности Светлана Гомзикова Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Игорь Шишкин Предприниматель Илон Маск, назначенный в тандеме с Вивеком Рамасвами руководить новым департаментом государственной эффективности (DOGE) в будущем правительстве избранного президента Дональда Трампа, решил начать с проверки чиновников на слабоумие.