Российские государственные СМИ меняют свои взгляды на Америку

Российские журналисты и политики изменили свое отношение к США, сообщает корреспондент CNN. Его удивляет и, похоже, пугает, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом две сверхдержавы нацелились на взаимовыгодное сотрудничество.
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