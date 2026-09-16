В Керчи мужчину обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия и переделке карабина

В одном из гаражных кооперативов города сотрудники полиции нашли и изъяли опасные предметы, в том числе одноствольное нарезное огнестрельное оружие с самодельными изменениями в конструкции, а также патроны разного калибра.
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