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  • Olegus
    Люди умнее животных, потому что им дано сознание. А вербально общаться и животные могут.Что такое пацифизм?
  • jolanta
    люди должны быть умнее животных. Им дана речьЧто такое пацифизм?
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    Пацифизм - удобна социальная позиция, с помощью которой, в зависимости от ситуации, можно оправдать трусость или шкур...Что такое пацифизм?

Темное и глубокое море: морские дроны Украины и новое лицо войны

Темное и глубокое море: морские дроны Украины и новое лицо войны

  Вопрос: что общего между террористической группировкой 1970-х годов “Фракция Красной Армии”, лидером талибов муллой Омаром, дельфином и украинскими новаторами? Ответ, как ни странно, заключается в понимании психологической силы нового оружия.

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