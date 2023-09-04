Темное и глубокое море: морские дроны Украины и новое лицо войны

Вопрос: что общего между террористической группировкой 1970-х годов “Фракция Красной Армии”, лидером талибов муллой Омаром, дельфином и украинскими новаторами? Ответ, как ни странно, заключается в понимании психологической силы нового оружия.
Вопрос: что общего между террористической группировкой 1970-х годов “Фракция Красной Армии”, лидером талибов муллой Омаром, дельфином и украинскими новаторами? Ответ, как ни странно, заключается в понимании психологической силы нового оружия.
Свежие комментарии