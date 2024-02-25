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"Я боюсь за свою жизнь": Почему бывшая советница Рейгана попросила помощи у России

"Я боюсь за свою жизнь": Почему бывшая советница Рейгана попросила помощи у России

По мере того как всё больше и больше иностранцев находят приют именно в России, не лишним будет вспомнить историю бывшей советницы президента США Рейгана, которая искала спасения именно в России, настаивая: "Я боюсь за свою жизнь".

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