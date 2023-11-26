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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сола о смешанной эстафете: «Сегодня не такое уж соло, как было до этого. Блин, тяжело сегодня было»

Сола бежала первый этап за команду Беларуси на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске.  «Я бы не сказала, что бежала одна.

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