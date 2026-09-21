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Тульские новости

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В Новомосковском округе обработано 42,6% протоколов выборов

В Новомосковском округе обработано 42,6% протоколов выборов

Надежда Школкина («Единая Россия») лидирует с 43,19% голосов, Владимир Исаков (КПРФ) — 13,66%, Александр Балберов (ЛДПР) — 11,10%.

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