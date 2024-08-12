На "Армии-2024" презентовали "Мотолыгу XXI века" - МГТ-ЛБ "изделие 6448"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" впервые была продемонстрирована гусеничная машина, которая способна потеснить эксплуатирующийся с 60-х годов транспортер тягач МТ-ЛБ, называемый в армии "мотолыгой".
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