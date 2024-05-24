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Научила всех подруг так готовить. Слоеная самса к чаю: быстро, красиво и вкусно

Научила всех подруг так готовить. Слоеная самса к чаю: быстро, красиво и вкусно

Самса — это блюдо, которое имеет древнюю историю и происходит из разных культур. Считается, что самса возникла в странах Ближнего Востока и Центральной Азии, где она является популярным блюдом национальной кухни.

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