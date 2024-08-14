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Царьград

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Блогерша Елена Блиновская не выплатила долг в 1,2 млрд рублей до начала суда

Блогерша Елена Блиновская не выплатила долг в 1,2 млрд рублей до начала суда

Блиновская должна была погасить задолженность по налогам, но не сделала этого.Елена Блиновская, известная своими марафонами, которые должны исполнять все желания, не смогла выплатить до начала суда долги.

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