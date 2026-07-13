Это самый горький и опасный парадокс всей текущей ситуации. Это не риторика и не пропаганда — это реальность, которую мы все чувствуем кожей, но стараемся не произносить вслух.
Почему Запад уверен в своей безнаказанности? — "Размышления у парадного подъезда" (с)
Комментарии
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Taurus Zmei
"Определитесь, дорогой мой, мы сейчас о Путине или всё-таки о КПРФовцах?" - Свой комментарий не читал? А вот программу с которой идут на выборы, у Путина не читал ни разу, может ссылочку скинете
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4 н.
Alex Nемо
Вот только этих "многих" почему-то не блокируют на российских порталах, да и писать они стали ну совсем не так уж и давно на эту тему. До этого их статьи были строго в стиле "уря, одобрямс, да мы их шапками закидаем и т.д.". А я на половине сайтов МТ материал разместить и даже комментарии написать не могу - заблокирован! И это не говоря уже о дзенах, лентах, ВК и прочих "российских" антироссийских порталах...
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4 н.
Рамиль Кавеев
действительно, бу-бу-бу фамилии в студию! а то вообще и я написать могу и даже опубликуют
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3 н.
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