Почему Запад уверен в своей безнаказанности? — "Размышления у парадного подъезда" (с)

"Определитесь, дорогой мой, мы сейчас о Путине или всё-таки о КПРФовцах?" - Свой комментарий не читал? А вот программу с которой идут на выборы, у Путина не читал ни разу, может ссылочку скинете

Alex Nемо

Вот только этих "многих" почему-то не блокируют на российских порталах, да и писать они стали ну совсем не так уж и давно на эту тему. До этого их статьи были строго в стиле "уря, одобрямс, да мы их шапками закидаем и т.д.". А я на половине сайтов МТ материал разместить и даже комментарии написать не могу - заблокирован! И это не говоря уже о дзенах, лентах, ВК и прочих "российских" антироссийских порталах...