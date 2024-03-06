Хабаровчанку, виновную в обмане пенсионеров на 600 тысяч рублей, осудили условно

Группа жителей Хабаровска обманула пенсионеров на сумму 600 тысяч рублей. В течение 2022 года несколько неизвестных звонили пожилым людям в возрасте от 74 до 82 лет, представляясь их знакомыми, и требовали передать им деньги под различными предлогами.