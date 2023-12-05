Белый дом: Президент Байден по-прежнему готов поддерживать Киев «столько, сколько потребуется»

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон во вторник, 5 декабря, на брифинге на борту самолета №1 во время следования президента США Джо Байден в Бостон заявила, что несмотря на проблемы с одобрением Конгрессом дополнительной помощи Киеву, американский лидер не отказывается от готовности поддерживать Украине «столько, сколько потребуется», – сообщают СМИ.