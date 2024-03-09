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При наступлении РФ на Киев Франция начнет интервенцию на Украину: что это значит

При наступлении РФ на Киев Франция начнет интервенцию на Украину: что это значит

При наступлении РФ на Киев Франция начнет интервенцию на Украину: что это значит Евгения КомароваЭммануэль Макрон, французский президент, представил условия, при которых французские военные могут вмешаться в ситуацию на Украине.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Это значит, что Макрон, не знает истории своего государства, хотя бы 200 летнего периода.
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1 д.
Александр Ткаченко
Ну получит Франция очередную порцию люлей первый раз что ли. Им не привыкать.
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1 д.
MS
Mikhail Stepanov
Ну, пусть Макрон со своими друзьями педерастами мылит себе жопу и шею!
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1 д.

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