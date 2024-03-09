При наступлении РФ на Киев Франция начнет интервенцию на Украину: что это значит Евгения КомароваЭммануэль Макрон, французский президент, представил условия, при которых французские военные могут вмешаться в ситуацию на Украине.
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