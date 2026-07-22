Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X отреагировал на публикацию газеты Financial Times (FT) об антироссийских санкциях, заявив, что британские СМИ хотят, чтобы Евросоюз "продолжал стрелять себе в ногу".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии