В Госдуме прокомментировали решение суда наложить арест на имущество Моргенштерна

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко поддержала решение суда наложить арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом).
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