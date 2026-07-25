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Аргументы недели

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Китай ввёл запрет на экспорт продукции двойного назначения для 14 организаций ЕС

Китай ввёл запрет на экспорт продукции двойного назначения для 14 организаций ЕС

Китай ввёл запрет на экспорт продукции двойного назначения для 14 дополнительных организаций Европейского союза в ответ на последний пакет санкций, введённых ЕС против России, который включал санкции в отношении 14 компаний из материкового Китая и Гонконга.

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