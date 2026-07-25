Китай ввёл запрет на экспорт продукции двойного назначения для 14 организаций ЕС

Китай ввёл запрет на экспорт продукции двойного назначения для 14 дополнительных организаций Европейского союза в ответ на последний пакет санкций, введённых ЕС против России, который включал санкции в отношении 14 компаний из материкового Китая и Гонконга.
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