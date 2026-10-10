Их публично назвали безголосыми: кто ответил песней, кто — благодарностью, а кто — равнодушием

Фразы в российском шоу-бизнесе живут дольше поводов, из-за которых они прозвучали. Новая песня, награда, концерт — а запоминается потом один чужой комментарий.
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