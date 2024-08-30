Украина призывает Монголию арестовать Путина по ордеру МУС

Ожидается, что президент Владимир Путин во вторник отправится в Монголию. Это будет первый визит российского лидера в страну-член Международного уголовного суда с тех пор, как суд вынес постановление о его аресте в марте 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии