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Царьград

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В Израиле свыше 700 тысяч вышли на протесты: Активисты потребовали заключить сделку

В Израиле свыше 700 тысяч вышли на протесты: Активисты потребовали заключить сделку

Число участников протестов в Израиле с требованием заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа достигло 700 тысяч человек, в Тель-Авиве в протестах приняли участие 550 тысяч человек.

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