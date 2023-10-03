Патриотический концерт у стен Кремля в Москве ознаменовался скандалом

На празднике не смогли выступить или не захотели некоторые артисты. Возле Кремля в минувшую пятницу прошел патриотический праздник в честь годовщины проведения референдума о вступлении новых регионов в РФ.
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