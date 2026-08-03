В CAS началось рассмотрение иска Украины против восстановления статуса Олимпийского комитета России

Спортивный арбитражный суд (CAS) официально подтвердил получение иска от Национального олимпийского комитета Украины, который оспаривает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
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