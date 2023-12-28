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Многолетнюю пшеницу выводит на рынок ученая из КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы

Многолетнюю пшеницу выводит на рынок ученая из КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы

Декан факультета биологии и биотехнологии Казахского национального университета имени Аль-Фараби, ассоциированный профессор, доктор биологических наук Меруерт Курманбаева вошла в число обладателей государственной научной стипендии 2023 года, передает inAlmaty.

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