Среди боевиков в селе Гуево Курской области было много иностранцев — офицер

Английскую и польскую речь можно было услышать в радиоперехватах во время нахождения ВСУ в селе Гуево в Курской области, заявил офицер 22-го полка группировки «Север» ВС РФ в беседе с РИА Новости 9 апреля.
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