Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

640 подписчиков

В Подмосковье запустили производство 700-тонных балок для ВСМ

В Подмосковье запустили производство 700-тонных балок для ВСМ

В Московской области на производственном полигоне «Селинское» стартовало серийное изготовление коробчатых железобетонных балок для мостов и эстакад первой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии