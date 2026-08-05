В Подмосковье запустили производство 700-тонных балок для ВСМ

В Московской области на производственном полигоне «Селинское» стартовало серийное изготовление коробчатых железобетонных балок для мостов и эстакад первой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.
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