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Вратарь ЦСКА Федотов про «Слово пацана»: «Это «Бригада» на новый лад. Мы так жили, не надо стыдиться. Есть романтизация темы среди современной молодежи»

– Какой фильм или сериал запомнился в 2023 году? – Последний сериал, который зацепил – «Йеллоустоун» с Кевином Костнером.

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