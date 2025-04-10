Путин отметил риск роста цен на жилье

Стоимость квартир может увеличиться из-за нехватки предложения в момент, когда люди начнут снимать средства с депозитов и спрос вырастет Стоимость жилья может вырасти из-за сокращения вывода новых проектов и снижения объема предложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии