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Теннисистка Пивоварова заявила, что Алькарас уступает Надалю в стабильности

Теннисистка Пивоварова заявила, что Алькарас уступает Надалю в стабильности

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с "Газетой.Ru" предположила, сможет ли Карлос Алькарас превзойти по количеству побед на турнирах "Большого шлема" рекордсмена по этому показателю — Новака Джоковича, у которого 24 титула.

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