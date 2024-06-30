Теннисистка Пивоварова заявила, что Алькарас уступает Надалю в стабильности

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с "Газетой.Ru" предположила, сможет ли Карлос Алькарас превзойти по количеству побед на турнирах "Большого шлема" рекордсмена по этому показателю — Новака Джоковича, у которого 24 титула.
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