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Украина провалила рекомендованное Западом строительство бункеров для подстанций

Украина провалила рекомендованное Западом строительство бункеров для подстанций

Украинские власти проигнорировали полученную еще девять месяцев назад рекомендацию западных союзников из Британии, США, Германии и Японии возвести сооружения для защиты объектов энергосистемы от российских атак, пишет газета The Times.

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