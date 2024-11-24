Украина провалила рекомендованное Западом строительство бункеров для подстанций

Украинские власти проигнорировали полученную еще девять месяцев назад рекомендацию западных союзников из Британии, США, Германии и Японии возвести сооружения для защиты объектов энергосистемы от российских атак, пишет газета The Times.
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