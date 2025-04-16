Захарова обвинила Украину в абсурде из-за приглашений ЕС на 9 мая

Мария Захарова, представитель МИД, назвала "театром абсурда" приглашение лидеров ЕС в Киев 9 мая. Она указала на попытки Украины изменить даты празднования, напомнив, что в России День Победы отмечают 9 мая.
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