В Венгрии после ремонта открыли российское воинское захоронение периода Великой Отечественной войны

На центральной братской могиле установлен обелиск и мемориальные плиты из черного мрамора с именами погибших воинов, а также надписью на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским воинам, погибшим во Второй мировой войне».
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