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Овечкин забил 803-й гол в НХЛ. До Гретцки – 91 шайба

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче с «Оттавой» (3:1, идет 2-й период). Россиянин забросил 803-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

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