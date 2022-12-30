Овечкин забил 803-й гол в НХЛ. До Гретцки – 91 шайба

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче с «Оттавой» (3:1, идет 2-й период). Россиянин забросил 803-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
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