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Песков: Россия ставит целью спецоперации безопасность, а не «разделение Украины на части»

Песков: Россия ставит целью спецоперации безопасность, а не «разделение Украины на части»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «разделение Украины на части» не является главной целью специальной военной операции в стране.

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