Аналитик Королев: введение лицензий на табак создаст нелегальный рынок

Если в России введут обязательное лицензирование для продажи табачной продукции, то это станет трамплином для развития нелегального рынка и приведет к обратному эффекту, считает главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.
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