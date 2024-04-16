Флагманский кроссовер Jaecoo J8 оценили в рублях

Принадлежащая Chery марка Jaecoo выводит на российский рынок новинку — крупный кроссовер J8. Конкурент Geely Monjaro предлагается в трех комплектациях, с 250-сильным турбомотором и безальтернативным полным приводом, а в «топе» имеется система с управлением вектором тяги AWD Torque-Vectoring.
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