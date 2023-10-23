Обнаружен самый далекий радиосигнал

Астрономы зафиксировали самый далекий быстрый радиовсплеск за всю историю наблюдений. Его обнаружили 10 июня 2022 года с помощью радиотелескопа ASKAP, а путь светового луча от источника до Земли составил 8 миллиардов световых лет.
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