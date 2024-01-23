Стало известно об отсутствии у Блиновской жалоб в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников заявил, что "королева марафонов" Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах, не жалуется на условия содержания в СИЗО .