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Разжигание вражды - юрист подаст заявление в полицию на Ницой и Фарион

Разжигание вражды - юрист подаст заявление в полицию на Ницой и Фарион

Юрист Денис Ярославский считает, что высказывания Ларисы Ницой и Ирины  Фарион в отношении сборной Украины по футболу и отдельных игроков, а так же бронзовой призерки Олимпиады в Токио Ярославы Магучих нарушают статьи 21, 26 Конституции, а также ст.

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