Разжигание вражды - юрист подаст заявление в полицию на Ницой и Фарион

Юрист Денис Ярославский считает, что высказывания Ларисы Ницой и Ирины Фарион в отношении сборной Украины по футболу и отдельных игроков, а так же бронзовой призерки Олимпиады в Токио Ярославы Магучих нарушают статьи 21, 26 Конституции, а также ст.