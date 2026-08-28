12 добровольцев из Братска сегодня отправились в сборный пункт для прохождения службы в зоне СВО

Утром из города Братска в областной сборный пункт отправились двенадцать добровольцев. Мужчины заключили контракт с Минобороны, чтобы защищать Родину вместе со своими земляками, — рассказали в пресс-службе администрации города.
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