В Хонде однозначно высказались насчет будущего МКП в своих авто

Пока весь мир переходит на «автоматы» и электромоторы, Honda упрямо держится за третью педаль. И хотя спрос на МКП неуклонно снижается, японский автогигант не готов хоронить драйв.
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