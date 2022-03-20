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Тарьей Бо о концерте в «Лужниках»: «Россияне жалуются на отстранение, но раз они не дистанцируются от такого, то в моих глазах их возвращению не будут рады»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо раскритиковал российских спортсменов за участие в концерте-митинге в «Лужниках» под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» «Не думаю, что они (спортсмены) что-то поняли.

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