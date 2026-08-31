Сила в правде
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Сила в правде

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ЦРУ приехало не к дипломатам: Рэтклифф искал мир через Бортникова и привез Трампу идею саммита втроем

ЦРУ приехало не к дипломатам: Рэтклифф искал мир через Бортникова и привез Трампу идею саммита втроем

Директор ЦРУ тайно прилетел к Бортникову и Нарышкину. Axios говорит о саммите Трампа, Путина и Зеленского.

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