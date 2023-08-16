Betahon

Наглое американское мародерство на территории САР должно быть немедленно прекращено! Для этого, во-первых, надо вынести вопрос на обсуждение в Совбезе ООН; во-вторых, принять меры для выдворения пиндосов с территории САР, в т.ч. военным путем. В последнем случае не исключать взаимодействие с антиамериканскими вооруженными формированиями в регионе.