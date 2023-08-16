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Американские военные вывезли из Сирии в Ирак еще 40 цистерн с нефтью

Американские военные вывезли из Сирии в Ирак еще 40 цистерн с нефтью

Global look press/Keystone Press Agency/Jose Bula Urrutia Военные США вывезли из Сирии в Ирак еще 40 автоцистерн с нефтью, сообщает сирийское агентство SANA, ссылаясь на свои источники.

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Комментарии
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Betahon
Наглое американское мародерство на территории САР должно быть немедленно прекращено! Для этого, во-первых, надо вынести вопрос на обсуждение в Совбезе ООН; во-вторых, принять меры для выдворения пиндосов с территории САР, в т.ч. военным путем. В последнем случае не исключать взаимодействие с антиамериканскими вооруженными формированиями в регионе.
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16 час.
Valeri
Пора их там пиндосов начинать кошмарить, передать Ланцеты и т. Д, пора поднимать освободительное движение. Авганцы их закошмарили, а Сирийцы хуже что ли???
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12 час.

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