68% нижегородцев поддержали запрет приема в школы не говорящих по-русски детей

68% нижегородцев выступили против зачисления в школы детей мигрантов, незнающих русского языка. Такие результаты опроса публикует SuperJob после принятия Госдумой соответствующего законопроекта в первом чтении.
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