Казан Дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе: Юллардагы хаталар – гомерлек үкенечкә әверелмәсен

РФ Эчке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе, полиция полковнигы Михаил Савин әйтүенчә, башкала территориясендә рейдлар еш үтә һәм алар аяныч нәтиҗәләрне булдырмаска юнәлдерелгән.
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