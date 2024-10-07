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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казан Дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе: Юллардагы хаталар – гомерлек үкенечкә әверелмәсен

Казан Дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе: Юллардагы хаталар – гомерлек үкенечкә әверелмәсен

РФ Эчке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе, полиция полковнигы Михаил Савин әйтүенчә, башкала территориясендә рейдлар еш үтә һәм алар аяныч нәтиҗәләрне булдырмаска юнәлдерелгән.

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