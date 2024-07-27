Причудливое крошечное убежище на колесах – идеальный вариант кемпера

Тем, кто мечтает о собственном крошечном доме, с которым можно отправиться в путешествие или отлично провести отпуск с комфортом и в привычной обстановке, будет интересно заглянуть в оригинальный кемпер под названием The Mountain.
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