Валерия Чекалина сообщила о диагнозе рак после рождения сына

Валерия Чекалина столкнулась с диагнозом рак после рождения сына Даниэля от Луиса Сквиччиарини. Сегодня тренер по аргентинскому танго поделился видео, на котором малыш улыбается и жестикулирует, радуя своей жизнерадостностью, несмотря на трудности.