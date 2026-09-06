Валерия Чекалина сообщила о диагнозе рак после рождения сына

Валерия Чекалина столкнулась с диагнозом рак после рождения сына Даниэля от Луиса Сквиччиарини. Сегодня тренер по аргентинскому танго поделился видео, на котором малыш улыбается и жестикулирует, радуя своей жизнерадостностью, несмотря на трудности.
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