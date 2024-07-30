Последний шанс изменить решение: дочке Питта не дали отказаться от фамилии отца

Брэд не потерял надежду, что Шайло передумает. У Шайло все еще есть шанс отказаться от своего решения LEGION-MEDIAШайло, старшей из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта не удалось сменить фамилию так быстро и просто, как она думала.